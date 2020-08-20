Президент РФ Владимир Путин отдал приказ по отравлению оппозиционера Алексея Навального

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, в РФ предпринимали попытки устранить Навального, дискредитировав его политически, но теперь перешли к кардинальным мерам.
 
"Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью. Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: "как нам не допустить в России событий, подобных беларусским?". Отравление Навального стало первым в списке ответов на беларусский вызов", - уверен социолог.

Навальный

Также Эйдман подчеркнул, что решение об устранении Навального принимал лично Путин.
 
"Как и в случае с убийством Немцова, решение об устранении Навального могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его санкции. Конечно, люди типа Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрыкина люто ненавидят Алексея и давно бы его с удовольствием заказали. Однако Кремль, видимо, раньше не давал добро на это. В связи с ситуацией в Беларуси такое разрешение дано", - уверен социолог.
 
Напомним, Алексея Навального госпитализирован на скорой помощи в Омске после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

По словам пресс-секретаря, у Навального него подозрение на токсическое отравление. Также она отметила, что его могли отравить через чай — это единственное, что он пил с утра. Сейчас политик в реанимации, он без сознания.

Алексей Навальный— российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.

Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией».

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