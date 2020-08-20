Президент РФ Владимир Путин отдал приказ по отравлению оппозиционера Алексея Навального
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
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По словам пресс-секретаря, у Навального него подозрение на токсическое отравление. Также она отметила, что его могли отравить через чай — это единственное, что он пил с утра. Сейчас политик в реанимации, он без сознания.
Алексей Навальный— российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.
Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией».
Напомним, Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа: «Паразиты»
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