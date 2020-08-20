Президент РФ Владимир Путин отдал приказ по отравлению оппозиционера Алексея Навального

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, в РФ предпринимали попытки устранить Навального, дискредитировав его политически, но теперь перешли к кардинальным мерам.

"Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью. Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: "как нам не допустить в России событий, подобных беларусским?". Отравление Навального стало первым в списке ответов на беларусский вызов", - уверен социолог.

Также Эйдман подчеркнул, что решение об устранении Навального принимал лично Путин.