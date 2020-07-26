В сети высмеяли поведение Владимира Путина на параде в честь ВМФ РФ
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал оппозиционер Алексей Навальный в Twitter.
"А Путин все парады проводит. Других дел нет в стране", - отметил он в подписи к видео.
На кадрах видно, что президент РФ, находясь на катере, поздравил экипажи кораблей с Днем ВМФ. Но внимание пользователей сети привлек тот факт, что лишь Путин держался за поручень, в то время как остальные, кто находился на борту, просто стояли.
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В комментариях под постом россияне не скупились на "лестные" отзывы своему президенту.
"Для повышения потенции врач прописал Путину за час до полового акта принимать парад", "А в Хабаровск на "парад" почему-то не едет", "Иначе по телеку нечего показывать. Ну и самому уже надоело творожки есть в бункере","Играет в солдатики и кораблики", "Это что-то из психиатрии, наверное связанно с детскими комплексами. Наверное в питерской подворотне совсем тяжко приходилось пареньку", "После парада у него стоит. Гимнастка рада", "Чистой воды Пиночет", - писали в сети.
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