Российские пропагандисты в очередной раз умудрились найти «украинский след» там, где обычному человеку такое бы и в голову не пришло

В этот раз отличился журналист телеканала Russia Tоday, передает Politeka.net.

Во время стрима с улиц Минска он рассказал, что власти пытаются успокоить разгоряченную толпу, «включая спокойную музыку».

«Вот и сейчас, пока мы смотрели клип, нам несколько раз просто в спину прилетело «Что вы тут делаете? Уезжайте в Рашку свою», – жалуется он. И сразу же озвучивает теорию в лучших традициях Кремля:

«Действительно прозвучало слово «Рашка». Ну мы знаем, где это слово использовалось, откуда оно пошло в первую очередь, и, собственно, где оно было рождено. Поэтому ситуация сейчас вот такая», – заявил Жданов, намекая на Украину.

Ранее мы писали о том, что во время протестов ОМОНовцы выстрелили в ногу девушке. Вскоре выяснилось, что пострадавшую зовут Наталия Лубневская, журналистка издания «Наша Нива». Девушку госпитализировали, в больнице она перенесла операцию.

Мы также писали о том, что Александр Лукашенко с автоматом в руках поблагодарил ОМОНовцев за то, что принимали участие в подавлении протестов. Вместе с ним был его 15-летний сын Николай в бронежилете и каске.

Кроме того, президент Беларуси предоставил план мер по стабилизации ситуации в стране.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения.