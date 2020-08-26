Российские пропагандисты в очередной раз умудрились найти «украинский след» там, где обычному человеку такое бы и в голову не пришло
В этот раз отличился журналист телеканала Russia Tоday, передает Politeka.net.
Во время стрима с улиц Минска он рассказал, что власти пытаются успокоить разгоряченную толпу, «включая спокойную музыку».
«Вот и сейчас, пока мы смотрели клип, нам несколько раз просто в спину прилетело «Что вы тут делаете? Уезжайте в Рашку свою», – жалуется он. И сразу же озвучивает теорию в лучших традициях Кремля:
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«Действительно прозвучало слово «Рашка». Ну мы знаем, где это слово использовалось, откуда оно пошло в первую очередь, и, собственно, где оно было рождено. Поэтому ситуация сейчас вот такая», – заявил Жданов, намекая на Украину.
Ранее мы писали о том, что во время протестов ОМОНовцы выстрелили в ногу девушке. Вскоре выяснилось, что пострадавшую зовут Наталия Лубневская, журналистка издания «Наша Нива». Девушку госпитализировали, в больнице она перенесла операцию.
Мы также писали о том, что Александр Лукашенко с автоматом в руках поблагодарил ОМОНовцев за то, что принимали участие в подавлении протестов. Вместе с ним был его 15-летний сын Николай в бронежилете и каске.
Кроме того, президент Беларуси предоставил план мер по стабилизации ситуации в стране.
Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".
Также Politeka писала, что Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения.