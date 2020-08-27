В Беларуси в городе Молодечно Минской области воспитательница детсада решила наказать мальчика за "антилукашенковские" выкрики
Так, в детском саду №27 в городе Молодечно воспитательница закрыла 3-летнего ребенка в туалете за кричалку "Лукашенко - в автозак!".
Мать мальчика Рада Роговая рассказала, что инцидент произошел 25 августа. В тот день ее муж забирал из детсада сына Алексея и рассказал матери, что ребенок был в слезах.
"Позвонил мне и сказал, что случилась чрезвычайная ситуация. Сын в слезах рассказал о том, что в группе кричал "Лукашенко - в автозак!". За это воспитательница разозлилась и закрыла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь сон", - рассказала Рада Рогова.
Также мама мальчика отметила, что руководство детского сада все отрицает. По их версии, ребенок якобы сам закрылся в туалете. Однако мать Алексея говорит, что слышала, как воспитатели во время выяснения данной ситуации громко совещались насчет того, чтобы все отрицать.
Заведующая детсадом Елена Драгун отказалась предоставлять какие-либо комментарии по этому поводу.
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