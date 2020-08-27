Так, в детском саду №27 в городе Молодечно воспитательница закрыла 3-летнего ребенка в туалете за кричалку "Лукашенко - в автозак!".

Мать мальчика Рада Роговая рассказала, что инцидент произошел 25 августа. В тот день ее муж забирал из детсада сына Алексея и рассказал матери, что ребенок был в слезах.