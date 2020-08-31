Для этого были созданы все условия

События в Беларуси напрямую касаются Украины, сейчас буквально решается судьба нашей страны

Протесты в Беларуси наглядно демонстрируют, что ни один лидер, пусть даже самый любимый, ни один авторитарный режим, даже самый прогрессивный, ни одна диктатура, даже, если это диктатура добра не могут существовать долго.

Такое мнение высказал украинский блогер и волонтер Юрий Касьянов на своей странице в сети Facebook.

"Они надоедают, разочаровывают, утомляют. Стабильность - смерть. Нет ничего более естественного и постоянного, чем перемены. И только по этой причине режим Лукашенко падёт", - отметил Касьянов.

Блогер пишет, что ключи от Крыма и Донбасса сейчас в Беларуси, другими словами - судьба украинских территорий оказалась в руках Беларуси.

Он пояснил, что бесславный конец режима Лукашенко будет началом конца режима Путина в России, а это обстоятельство будет носить позитивный момент для Украины. Страна сможет вырваться из лап оккупанта, ведь у него начнутся катастрофические проблемы.

"Не только потому, что украинские власти сами отнесли их в Минск, подписав Минские соглашения, но, главное, потому, что бесславный конец колхозного режима Лукашенко будет означать начало позорного конца имперской «демократии» Путина, а конец Путина будет означать шанс для Украины, которая так и не посмела навалять оккупанту. Так что пусть белорусские женщины побеждают. Даже, если они прячут своих мужчин", - предупредил эксперт.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.