Не желая прислушиваться к воле народа, выступившего против фальсификации выборов, и задействуя ОМОН для разгона митингов, Лукашенко стремительно превращает страну в «ДНР»

Такое мнение на своей странице в Twitter выразил российский журналист Дмитрий Навоша, передает Politeka.net.

Говоря о появлении президента страны с автоматом, он сравнил его с убитым главарем боевиков «ДНР».

«Как же стремительно Лукашенко превращает Беларусь в «ДНР» - и своими кривляньями с автоматом а ля «Захарченко», и всей этой «донбасизацией» страны при помощи Russia Today - с попыткой выставить мирных оппонентов «фашистами» и «нацистами». Экономика в «ДНР» рухнет очень быстро», – написал Навоша.

В качестве подтверждения своих слов о том, что экономика страны уже сигнализирует о негативных изменениях, он привел новость о том, что компания «Яндекс» начала эвакуировать из Беларуси часть своих сотрудников. Такое же происходило и на Донбассе, когда туда пришли российские оккупанты.

«ЛНР же. Лукашенковская народная республика», «Если Лукашенковская, то народной она быть не может... Она сразу становится ОМОНовской. С республикой тоже есть вопросы, тут больше на колхоз похоже... И как результат - ЛОК (лукашенковский ОМОНовский колхоз)», «Ну так изначально понятно было, что власть он не отдаст.Развалит и обвинит в этом оппозицию. Армия и силовики от него не отворачиваются, так что Да, оппозиция будет объявлена злом, которая довела страну до бедственного положения. А потом просто продаст России», «Этот сценарий, российских пропагандонов - "кругом фашисты" означает крайне длительное позиционное противостояние с целью убедить население, что сторонники перемен не правы. А цена этим "играм" – разрушенная экономика, сотни тысяч беженцев и много горя.. Так было и есть в ДНР», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что семья Лукашенко контактировала с представителями США, и вопрос, который был на повестке дня, скорее всего, касался возможной эвакуации президента Беларуси и его родственников на Запад с сохранением капитала и гарантиями безопасности.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ в Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.