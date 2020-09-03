Тайфун «Майсак», который разбушевался в российском Владивостоке, потрепал боевой флот РФ

Ряд телеграмм-каналов опубликовали видеозапись, на которой видно, как ураганный ветер оторвал от причала плавучий док, который принадлежит судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", передает Politeka.net.

В море док столкнулся с рядом субмарин 19-ой бригады и протаранил катера 165-й бригады с существенным боезапасом.

«Сверхдержава! Кого они там пугать собрались своим ржавым хламом», – иронизирует блогер Злобный Укр.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, «плавучий док предприятия «Восточная верф» совершил навал на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док».

Видео также прокомментировал блогер Մιtαuskαs:

«Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире. Между тем во Владивостоке ветром оторвало плавучий док Восточной верфи и он поплыл "на Вашингтон", тараня всё на своём пути, включая подводные лодки и ракетные катера сверхдержавы. Увы, но Америка и НАТО обречены!».

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире.



Между тем во Владивостоке ветром оторвало плавучий док Восточной верфи и он поплыл "на Вашингтон", тараня всё на своём пути, включая подводные лодки и ракетные катера сверхдержавы.



Увы, но Америка и НАТО обречены! pic.twitter.com/WqIBYDwS2x — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 3, 2020

Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, временами достигая ураганной. Без электричества остались сотни людей. Из-за поваленных деревьев, упавших на дороги, Владивосток сковали восьмибалльные автомобильные пробки.

Отметим, что дне ранее в Тюмени, которая в 600 километрах от Владивостока, тоже был сильный ветер, который натворил немало беды. Самый жуткий результат стихии также показали в соцсетях: ураган повалил два строительных крана, в которых находились люди.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Тюмень. Падение 2 кранов.

Эпичное видео pic.twitter.com/Zkw4tUNjYs — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 2, 2020

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