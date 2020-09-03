Тайфун «Майсак», который разбушевался в российском Владивостоке, потрепал боевой флот РФ
Ряд телеграмм-каналов опубликовали видеозапись, на которой видно, как ураганный ветер оторвал от причала плавучий док, который принадлежит судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", передает Politeka.net.
В море док столкнулся с рядом субмарин 19-ой бригады и протаранил катера 165-й бригады с существенным боезапасом.
«Сверхдержава! Кого они там пугать собрались своим ржавым хламом», – иронизирует блогер Злобный Укр.
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, «плавучий док предприятия «Восточная верф» совершил навал на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док».
Видео также прокомментировал блогер Մιtαuskαs:
«Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире. Между тем во Владивостоке ветром оторвало плавучий док Восточной верфи и он поплыл "на Вашингтон", тараня всё на своём пути, включая подводные лодки и ракетные катера сверхдержавы. Увы, но Америка и НАТО обречены!».
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, временами достигая ураганной. Без электричества остались сотни людей. Из-за поваленных деревьев, упавших на дороги, Владивосток сковали восьмибалльные автомобильные пробки.
Отметим, что дне ранее в Тюмени, которая в 600 километрах от Владивостока, тоже был сильный ветер, который натворил немало беды. Самый жуткий результат стихии также показали в соцсетях: ураган повалил два строительных крана, в которых находились люди.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
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