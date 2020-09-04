Известный астролог Влад Росс рассказал о политическом будущем Светланы Тихановской
По его прогнозу, Тихановская сыграет большую роль в судьбе Беларуси, но в политике ее карьера не состоится. Об этом он заявил журналистам издания "Главреду".
Эксперт, предсказавший победу Зеленскому на выборах, обратил внимание на дату рождения Тихановской – 11 сентября, роковой день для США, которая повлияла на ход истории, однако в ее случае речь идет о том, что оппозиционер сыграет огромную роль в судьбе Беларуси.
"Многие, родившееся 11 сентября, становились знаковыми, например, Иосиф Кобзон. Так и Тихановская сыграет огромную роль в судьбе Беларуси: по сути, сейчас она является символом этой страны, символом белорусского трудолюбивого и миролюбивого народа", – рассказал Росс.
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Астролог отметил, что впервые вспыхнувшие за 26 лет правления Александра Лукашенко протесты все-таки заставят президента Беларуси покинуть свой пост, а Тихановськую принять на некоторое время пост.
Однако Тихановская войдет в историю как временный лидер Беларуси, ей удастся вернуться на родину к 11 сентября, тогда же будет объявлено о новых досрочных президентских выборах. Также астролог отметил, что свержение режима Лукашенко наступит до октября.
"По сути, она не будет президентом – она будет лидером революции. Тихановская не политик, и в политике она не останется. Да и в целом, это указывает на то, что и в жизни она не карьеристка. Так что Лукашенко досидит только до середины сентября, в крайнем случае – до октября", – пояснил астролог.
Напомним,Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.
Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.