Оппозиционерка Светлана Тихановская, которую считают настоящей победительницей президентских выборов в Беларуси, в свое время оскандалилась словами о Крыме

В сети всплыло ее интервью, в котором она, среди прочего, высказала свое мнение и об аннексии Крыма в 2014 году, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По мнению Тихановской, оккупация полуострова Россией являлась «частью войны».

«Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела только человеческую боль», – заявила она.

В ходе разговора Тихановская так внятно и не ответила, кому же на самом деле принадлежит Крым. По ее мнинию, де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский.

Как известно, 21 августа Тихановская дала пресс-конференцию в Вильнюсе. Среди прочего она рассказала, что вернется в Беларусь только тогда, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Когда журналисты поинтересовались мнением Светланы относительно того, сколько еще продолжатся протесты в Беларуси, она ответила уклончиво:

«На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций».

Также не услышали журналисты и прямого ответа на вопрос о том, будет ли она снова участвовать в выборах, если таковые назначат. Тихановская только отметила, что сначала нужно этих самых выборов добиться.

Напомним, Тихановская отреклась от протестующих.

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