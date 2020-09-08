Французский военный корабль прорвался в Черное море и нарушил работу комплексов С-400 в оккупированном Крыму

Как стало известно Politeka.net, судно Dupuy de Lome сумело заблокировать российские зенитно-ракетные системы на полуострове. Французские военные провели успешную атаку, создав помехи на военных частотах, пишет "Диалог".

По данным источников, 6 сентября большой разведывательный корабль А 759 проник в Черное море через протоку Босфор. На борту Dupuy de Lome нет никакого летального оружия, однако радиопередающее оборудование высокой мощности позволяет экипажу взламывать ПВО со значительного расстояния. Российские военные эксперты предполагают, что нежданные гости способны получить секретные данные о работе радаров РФ, ведь прямо сейчас могут подключиться к системам противовоздушной обороны.

Предполагается, что экипажу французского судна такая атака удалась благодаря перехвату радиочастот, которые излучают радиолокационные системы С-400. Российские эксперты опасаются, что государства члены-НАТО получили секретную информацию в результате множества разведывательных операций над системами ПВО в оккупированном Крыму. Россиян могут заставить применить С-400 бомбардировщики США, если вернутся окрестности полуострова.

Напомним, оккупанты решили сэкономить на жителях Крыма и оставить их без воды.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.