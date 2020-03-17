О заражении коронавирусом сообщил актер Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в сериале Игра престолов
Об этом он написал написал на своей странице в Instagram
"Привет из Норвегии! С сожалением сообщаю, что у меня сегодня был обнаружен коронавирус COVID-19. Я со своей семьей буду находиться дома на карантине столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.
Актер отметил, что у него проявились легкие признаки простуды. По словам Хивью, с ним сейчас все в порядке, однако своих поклонников он призвал ответственно отнестись к карантину, поскольку для других людей коронавирус несет опасность. Артист напомнил о необходимости мыть руки, держаться от других на расстоянии 1,5 метра и строго соблюдать карантин.
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"Просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с ним и предотвратить кризис в наших больницах", – отметил звезда Игры престолов.
Хивью рекомендовал посетить сайт Центра контроля за заболеваниями Норвегии, следовать правилам безопасности и заботиться о близких.
Напомним, известная французская и голливудская актриса (уроженка украинского города Бердянск) Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, заразилась китайским коронавирусом Covid-2019.
Ранее известный голливудский актер Том Хэнкс объявил о том, что вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19.
63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды.
Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
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