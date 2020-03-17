Умерла актриса Сюзи Делер

Француженка запомнилась зрителю по, пусть и незначительной, но роли в легендарной кино-картине «Рокко и его братья» с самим Аленом Деллоном.

Об этом сообщает France 24. Известно, что она была возрастной рекордсменкой и скончалась на 103 году жизни в доме престарелых. Ее карьера началась в 30-х годах прошлого века, популярна Делер стала в 1940-х.

Делер появлялась в «Дамский портной», «Жервеза» и «Убийца живет в доме... №21», «Набережная Орфевр». Последние работы были творениями ее возлюбленного Анри-Жоржем Клузо, они встречались на протяжении десяти лет. Режиссером тот был неплохим, его даже называли французским Хичкоком.

Любопытный факт, во время Второй мировой и оккупации Франции нацистами Делер пригласили посетить немецкие киностудии - в Мюнхене и Берлине. После войны актрису отстраняли от работы из-за ее поездок, правда ненадолго – пару месяцев.

Ранее сообщалось о том, что умер британский музыкант, один из основателей музыкального стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер после нескольких лет борьбы с лейкозом.

Пи-Орриджу (Нейл Мегсон – настоящее имя) было 70 лет. Последние 2,5 года он пытался побороть недуг. В первую очередь, Пи-Орридж известен в мире как один из популяризаторов индустриальной музыки. Кроме этого, он и его жена Леди Джей были приверженцами концепции пандрогинности. Они делали множество операций, чтобы лишиться своей половой идентичности и выйти за пределы пола, стереть различия между мужчиной и женщиной. Если посмотреть на последние фотографии музыканта, трудно сказать, какого он пола.

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо возле дома.

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