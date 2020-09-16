Отмена визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Германию стала очередным подтверждением охлаждения отношений между двумя странами

Причиной такого шага, если верить сообщению ведомства в Twitter, стали изменения в графике немецкого коллеги Лаврова Хайко Маасса, из-за чего он не сможет принять участие в церемонии закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнёрств, передает Politeka.net.

Однако известный российский блогер и политический эксперт Анатолий Несмиян, более известный в сети как Эль Мюрид, указывает на то, что спрятано между строк официальной отписки.

#Берлин уведомил об изменениях в графике Мининдел #ФРГ Х.Мааса, в связи с чем его участие в церемонии закрытия "перекрестного" Года научно-образовательных партнёрств отменяется. На этом фоне принято решение об отмене визита С.В.Лаврова в Германию.

🔗 https://t.co/Ajbn4CaCCt pic.twitter.com/K8XTDrrovm — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 14, 2020

Он отметил, что отмена встреч глав МИДов Германии и РФ – это дипломатический скандал, ведь графики подобных переговоров создаются и согласовываются заранее.

«Здесь ситуация гораздо серьезнее, чем скабрезный пост в соцсети не совсем адекватного представителя МИД. Здесь речь о политике государства в целом. Фактически министр иностранных дел Германии в крайне недвусмысленной форме дал понять российскому коллеге, что на сегодняшний момент обсуждать нечего. Причина известна – Кремль категорически отрицает выводы немецких, а теперь еще и французских и шведских лабораторий», – написал Эль Мюрид на своей странице в Фейсбуке.

После скандала с отравлением Навального в Европе вполне обоснованно побаиваются, что запрещенное и якобы уничтоженное в России отравляющее вещество может попасть в частные руки.

«Кремль в цугцванге - он не может признать свою собственную причастность к отравлению, но тем более не может признать, что к отравлению причастны региональные оргпреступные группировки, так как это еще более скандальный факт попадания оружия массового уничтожения в руки преступного сообщества, а значит - и утрату контроля над созданием и применением ОМП в России. Логично задаться вопросом - а вы вообще-то свое ядерное оружие еще контролируете?», – отмечает эксперт.

Нежелание Кремля объясняться и отрицание очевидных фактов делает Путина еще большим изгоем в мировой политике.

«А с изгоем дела не ведут, даже если отказ от сотрудничества с ним принесет убытки. Судьба Севпотока-2 - как раз отсюда. Европа в случае затягивания ответа из Москвы будет вынуждена закрывать проект, так как иметь дело и связывать себя с опасным "партнером" - это неопределенная угроза. Кто ж по доброй воле будет иметь дело с неадекватным шизофреником?», – подытожил Мюрид.

Напомним, выйдя из комы, Навальный впервые показал, что с ним сделали отравители.

Как сообщала Politeka, скандальная Захарова обвинила Берлин во лжи по делу Навального.

Также Politeka писала, что Лукашенко обвинил немцев в фальсификации отравления Навального.