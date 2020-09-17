Азербайджанские власти отказались пропустить на свою территорию российский самолет-разведчик, что может свидетельствовать о преднамеренном демарше

Как передает Politeka, об этом сообщил украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий в интервью "Диалога".

Так, известно, что Азербайджан не пропустил самолет-разведчик ВС России АВАКС "А-50". При этом российской авиации, летевшей из Сирии в РФ, отказали в транзите в последний момент.

Самолету ВС РФ пришлось делать внушительный крюк и лететь через Туркменистан.

"Это акт продуманный, не случайный. Это не ошибка, потому что такие маршруты согласовываются заранее", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, со стороны Азербайджана это была публичная демонстрация, что дружеские отношения с РФ закончены.

Причиной такого раскола политолог назвал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, которое произошло летом 2020 года. Тогда Москва поддержала Ереван, снабдив армию Армении новым вооружением. В Баку этот поступок восприняли как недружественный.

"Прошло какое-то время, и азербайджанцы ответили", - подчеркнул Голобуцкий.

Решимости Азербайджану, по его мнению, оказала мощная поддержка от главного союзника - Турции, которая, будучи одной из сильнейших стран НАТО, усилила влияние на Баку в военной сфере, помогая укреплять армию.

"В этом регионе нас ждут интересные события", - прогнозирует эксперт.

Теперь, по его мнению, Россия попытается ответить Баку на недружественный шаг. С высокой вероятностью, это будет "грузинский вариант" с закрытием для Азербайджана российских рынков, высылкой представителей диаспоры и т.д.

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