У Александра Лукашенко обнаружили тяжелый недуг, который поражает психику и быстро прогресирует

В частности, российский общественный деятель и блогер Кристина Потупчик на своем Телеграм-канале обратила внимание на интервью журналиста Дудя с писателем Дмитрием Глуховским (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В интервью обговаривались общественно-политические темы. Затронули в нем и личности Александра Лукашенко, отметив, что еще 28 лет назад ему поставили диагноз "мозичная психопатия".

Сейчас этот диагноз называют "смешанное расстройство личности". Блогер отметила, что изучила эту тему более детально и узнала, что в конце 1970-х Лукашенко ходил по разным инстанциям и просил назначать его на высокие должности, поэтому решили на всякий случай проверить его психику. Раньше такие медицинские проверки проходили постоянно.

По версии СМИ, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом "мозаичная психопатия" с должности замполита военной части 04104.

"В сущности, человек, который был комиссован из армии по дурке, теперь ее возглавляет. Умеренно выраженная мозаичная психопатия предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время — и, кстати, вполне может довести своего носителя до шизофрении", - рассказала Кристина Потупчик.

Она пояснила, что в обычной жизни человек с таким диагнозом был бы простым алкоголиком или невротиком с манией преследования, который создаёт проблемы только внутри своей семьи или коллектива, но имея огромную власть, а Лукашенко влияет на миллионы жизней психически куда более здоровых людей.

Блогер добавила, что если этот диагноз верен, то Лукашенко лишён эмпатии, ему трудно устанавливать длительные отношения, он все объясняет через теорию заговора.

"Когда Лукашенко говорит, что его придётся убить, чтобы забрать власть, он, похоже, не шутит. Человек с диагнозом психопатия не должен брать в руки оружие, потому что он рано или поздно превращается в полковника Курца. Сегодня он загнан в угол, поэтому хватается за оружие и заставляет своего сына носить бронежилет. То есть, он реально готов сражаться за Беларусь до последнего белоруса", - резюмировала блогер и добавила, что надо всех кандидатов в президенты проверять в психиатра.

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