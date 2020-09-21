Кремль может затеять масштабную войну в Украине на новом направлении

Об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью для Обозревателя. При этом он отмечает, что масштабные военные учения "Кавказ-2020", проводимые Россией, не представляют угрозы для Украины с точки зрения возможного наступления. Есть совершенно другая опасность.

По мнению эксперта, угроза полномасштабного наступления России на Украину может возникнуть в случае, если начнется "серьезная дестабилизация или еще что-нибудь в этом духе".

Вместе с тем Фельгенгауэр подчеркнул, что в настоящее время наиболее актуальной темой для Кремля является не Украина, а Беларусь.

"Пока нет оснований считать, что сейчас вдруг осенью начнется какой-то конфликт с Украиной. Вот, если что-то такое произойдет в Беларуси, это будет повод к войне. В Беларуси может рухнуть режим Лукашенко, и это будет сигналом", – сказал эксперт.

В этом контексте он заметил, что у пятого президента Беларуси Александра Лукашенко нет существенного силового резерва, и Кремль начал готовиться к негативному для него сценарию.

"Теперь там на постоянной основе под видом учений будет российский контингент", – добавил Фельгенгауэр.

Он также считает, что руководство РФ может попытаться повторить в Беларуси украинский сценарий 2013-2014 годов, включая оккупацию.

"Возможна оккупация всей территории. На какую-то часть Кремль размениваться не будет", – заявил эксперт, допуская худший сценарий для будущего соседней страны.

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