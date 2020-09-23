Российский скандальный писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", разразился угрозами в адрес Украины

Как передает Politeka.net, призывы боевик озвучил на своем Telegram-канале.

Возмущение Прилепина вызвал отказ Украины прописать особый статус Донбасса в Конституцию.

"Давайте перейдём в наступление уже. Как только дойдём до границ Донецкой и Луганской областей, Минский процесс тут же возобновится с новой невиданной силой. А то забыли август 14-го и зиму 15-го", - разразился угрозами бывший боевик.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти Украины не намерены вносить в конституцию страны поправки, касающиеся особого статуса Донбасса.

Стоит отметить, что Прилепин уже неоднократно делал скандальные заявления в сторону Украины.

В одном из интервью он выразил уверенность в том, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.

"Ведь мы живем в мире, в котором географических приобретений не было ни у кого, даже у самых великих держав, сколько бы и где они ни воевали. А у нас есть Крым и потенциально есть Донбасс", – высказался писатель-террорист.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.