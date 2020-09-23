Президент РФ Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный мог сам принять "Новичок"
Такое странное допущение сделал российский лидер в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает издание Le Monde.
В ходе разговора между президентами, Путин выразил уверенность в том, что Алексей Навальный мог сознательно принять "Новичок", поскольку изготовить это вещество "не так сложно, как кажется".
По данным издания, Эммануэль Макрон не поверил своему российскому коллеге.
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Украинцы также не обошли стороной данную новость. В сети они также усомнились в правдивости слов Владимира Путина.
"Неужели весь мир верит этим словам Путина?", "Конечно сам", "А немцы могут поверить", "На воре шапка горит", "А есть люди, которые еще верят Путину?"
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