Президент РФ Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный мог сам принять "Новичок"

Такое странное допущение сделал российский лидер в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает издание Le Monde.



В ходе разговора между президентами, Путин выразил уверенность в том, что Алексей Навальный мог сознательно принять "Новичок", поскольку изготовить это вещество "не так сложно, как кажется".



По данным издания, Эммануэль Макрон не поверил своему российскому коллеге.

Украинцы также не обошли стороной данную новость. В сети они также усомнились в правдивости слов Владимира Путина.

"Неужели весь мир верит этим словам Путина?", "Конечно сам", "А немцы могут поверить", "На воре шапка горит", "А есть люди, которые еще верят Путину?"

Напомним, Алексея Навального госпитализирован на скорой помощи в Омске после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.





Позже, его доставили с РФ в немецкую больницу "Шарите", где он провел больше месяца. 23 сентября его состояние сочли удовлетворительным для выписки.