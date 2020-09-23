В России военный самолет разбился из-за "ошибочной атаки" во время учений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в настоящее время известно, что причиной крушения военного самолета Су-30 в Тверской области (РФ) 22 сентября стала ошибочная атака со стороны экипажа Су-35.

ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя.

Когда Су-35 вышел на цель, то вместо фотовыстрела он ударил из главного калибра.

После инцидента российские военные занялись выяснением, почему пушка Су-35 оказалась включена, и как вообще произошел выстрел.

Среди версий причин катастрофы не исключен самопроизвольный выстрел или ошибка наземных технических служб, которые по неизвестным причинам не отключили оружие.

В комментариях к новости украинцы высмеивают очередной казус россиян во время военных учений и иронизируют по поводу "мощи" армии РФ.

"Никогда такого не было и вот снова ...", "Все, что нужно знать о величии российской армии", "Трепещи, НАТО", "визитку Яроша не нашли?", "Спишут на СБУ", - пишут в комментариях.

Как известно, в Тверской области во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Известно, что катастрофа случилась во время проведения планового учебно-тренировочного полета.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.