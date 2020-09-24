Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко провёл церемонию вступления в должность главы государства, основываясь на том, что он якобы выиграл выборы 9 августа.

Она состоялась в среду во дворце Независимости в столице страны Минске.

На церемонии присутствовали несколько сотен человек. Их имена не называются, однако известно, что среди них были высшие должностные лица государства, культурные и спортивные «звёзды», а также ряд журналистов. Публично о времени и месте инаугурации объявлено не было, и посторонние лица на неё не допускались.

Лукашенко зачитал текст президентской присяги на белорусском языке, подписал его и получил от председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной удостоверение президента.

По сообщению оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, при этом было нарушено белорусское законодательство, которое предписывает транслировать инаугурацию новоизбранного президента по национальным теле- и радиоканалам. Однако во время церемонии во Дворце Независимости белорусское телевидение показывало лишь российские сериалы.

Руководители Германии, Словакии, Литвы и Латвии уже заявили, что не считают эту инаугурацию законной, и в их глазах Лукашенко не является законным президентом Беларуси. В дальнейшем это мнение разделили США и Канада. Официальный Киев устами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы также отказался признавать законность Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая состязалась с Лукашенко на президентских выборах, объявила себя главой белорусского государства и призвала силовиков не исполнять приказы Лукашенко, которые отныне стали нелегитимны.

В Сети появились фотографии с этой церемонии.

Ранее Лукашенко обвинял Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси.