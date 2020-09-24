Александр Лукашенко оскорбил белорусов, которые протестуют против его режима

Как передает Politeka.net, отрывок с его обращения появился в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Во время своей речи, Лукашенко выразил благодарность силовикам, которые по его словам, остановили в Минске "эту дрянь".

"Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть", – заявил Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020

Пользователи сети возмутились такими словами политика.

"Кто там был дрянью весь мир видел", "Он продолжает обзываться и оскорблять людей. Потрясающий подлец и негодяй!", " Не остановили как раз. Они в сговоре с дрянью и выполняют его приказы", "Так это вооруженное удержание власти, а по простому- БАНДИТИЗМ. От бандитов, каждый гражданин имеет право защищать свою жизнь", - писали в комментариях под видео.

Напомним, на церемонии инаугурации Лукашенко присутствовали несколько сотен человек. Их имена не называются, однако известно, что среди них были высшие должностные лица государства, культурные и спортивные «звёзды», а также ряд журналистов. Публично о времени и месте инаугурации объявлено не было, и посторонние лица на неё не допускались.

Напомним, Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем.

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