Боевые действия разгорелись на границе Азербайджана и Армении. Ситуация в регионе резко накалилась

Утром в воскресенье, 27 сентября, стало известно, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Так, Минобороны Азербайджана сообщило, что около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских сил по всей линии фронта. Обстрелы велись из крупнокалиберного оружия.

В Азербайджане подчеркнули, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Позже представители Азербайджана объявили о начале контрнаступления по всей линии фронта.

В свою очередь, премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в авиационной и артиллерийской атаке.

Известно, что погибшие и раненые среди гражданского населения есть с обеих сторон. Также обе стороны сообщают о подбитой и уничтоженной технике противника.

Пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в регионе ранены десятки местных жителей, а в Мартунинском районе погибли женщина и ребёнок.

В свою очередь, министр обороны Азербайджана заявил, что страна в результате контрнаступления освободила от оккупации семь сел.

В непризнанном Нагорном Карабахе и Армении решили ввести военное положение. Была также объявлена всеобщая мобилизация лиц старше 18.

Отметим, что полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе впервые начались еще в 1987 году и возникли на фоне этнического конфликта между армянами и азербайджанцами. Тогда столкновения продолжались до 1994 года. С тех пор территория на границе Армении и Азербайджана контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

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