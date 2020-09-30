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Кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы, сообщает CNN. (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Байден привык к атакам Трампа и назвал действующего президента США клоуном и "худшим президентом в Америке".

Отвечая на вопрос, почему американцы должны за него голосовать, а не за Трампа, Байден заявил:

"Он щенок Путина. Он отказывается говорить Путину о вознаграждении за головы американских солдат. Он сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой ".

Байден утверждает, что, будучи вице-президентом США, во время общения с Путиным дал ему понять: США "ничего не возьмут из его рук".



Дебаты были разделены на шесть тем, но многим было трудно найти какую-либо ясность в отношении позиций, поскольку они переросли в крики, злобу и перекрестные разговоры, что временами делало невозможным проследить за тем, что говорил каждый из них.

Кроме того, после первых 20 минут дебатов вице-президент США Джо Байден, который баллотируется на пост президента страны от Демократической партии, попросил своего конкурента – действующего президента США Дональда Трампа "заткнуться".



В частности, ведущий спросил, рассматривает ли Байден вариант расширения состава суда или филибастера. Байден начал отвечать, но Трамп его несколько раз перебил.

"Он не хочет отвечать", – сказал Трамп.

"Ты заткнешься, чувак?.. Это так неуместно", – раздраженно ответил Байден.

Напомним, Трамп удивил скандальным высказыванием об Украине.

Как сообщает Politeka, Кикабидзе рассказал, чего Путин хочет от Трампа.

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