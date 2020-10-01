Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская неожиданно похвалила президента России Владимира Путина, назвав его мудрым

Кроме того, она поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.

Об этом она заявила в интервью французской радиостанции RTL.

При этом Тихановская уточнила, что оппозиция пока не получала сигналов о желании соседних стран выступить в качестве посредников урегулирования ситуации в ее стране. Но она добавила, что была бы счастлива получить помощь от них, в частности - от Путина и Макрона.

"Мы всегда говорили, что по-прежнему открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например господина Путина, участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах", – сказала она.

Кроме того, в одном из интервью Тихановская назвала президента Путина "мудрым руководителем" и выразила сожаление, что он поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ.

"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – заявляла она.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.