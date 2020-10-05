Турция нанесла сильнейший удар по российским военным в провинции Идлиб

Об этом сообщает Replyua с ссылкой на издание Syria Call. На территории сирийской провинции Идлиб множество лет идут ожесточенные боевые действия, но в последнее время ситуация накалилась до предела.

Уточняется, что турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, по всей вероятности, дислоцируются российские военнослужащие.

Конфликт между турецкими и российскими войсками обострился после того, как сирийские силы при поддержке союзников из России нанесли удары по населенным пунктам южной части провинции Идлиб, что на севере Латакии.

Издание сообщает, что российские боевики нанесли артиллерийские и ракетные удары по ряду городов к югу от Идлиба, в том числе, по Аль-Фатейр и Кафр-Авайд. Кроме того, в Латакии объектом обстрела российских сил стало село, которое находится рядом с турецкой базой - это обстоятельство очень не понравилось Турции и она пошла на крайние меры.

Турция весьма быстро и жестко отреагировала, ведь российские ракеты упали приблизительно в километре от их военного объекта.

Согласно информации источников, в ответ на такие атаки протурецкие ополченцы нанесли удары по объектам российской военной полиции в Саракибе, что к востоку от Идлиба. Удары наносились из тяжелой артиллерии.

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