Турция нанесла сильнейший удар по российским военным в провинции Идлиб
Об этом сообщает Replyua с ссылкой на издание Syria Call. На территории сирийской провинции Идлиб множество лет идут ожесточенные боевые действия, но в последнее время ситуация накалилась до предела.
Уточняется, что турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, по всей вероятности, дислоцируются российские военнослужащие.
Конфликт между турецкими и российскими войсками обострился после того, как сирийские силы при поддержке союзников из России нанесли удары по населенным пунктам южной части провинции Идлиб, что на севере Латакии.
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Издание сообщает, что российские боевики нанесли артиллерийские и ракетные удары по ряду городов к югу от Идлиба, в том числе, по Аль-Фатейр и Кафр-Авайд. Кроме того, в Латакии объектом обстрела российских сил стало село, которое находится рядом с турецкой базой - это обстоятельство очень не понравилось Турции и она пошла на крайние меры.
Турция весьма быстро и жестко отреагировала, ведь российские ракеты упали приблизительно в километре от их военного объекта.
Согласно информации источников, в ответ на такие атаки протурецкие ополченцы нанесли удары по объектам российской военной полиции в Саракибе, что к востоку от Идлиба. Удары наносились из тяжелой артиллерии.
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