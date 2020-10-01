Практично відкрито підтримуючи Азербайджан в Нагірному Карабасі, президент Туреччини Реджеп Ердоган показує Путіну, хто господар ситуації

Така поведінка турецького президента – наслідок провальної зовнішньої політики глави РФ, впевнений блогер Анатолій Несміян, більш відомий під псевдонімом Ель Мюрид. Про те, як Ердоган переграв Путіна, він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

На думку Мюрида, Росія більше не годиться в якості миротворця, а Туреччина відверто показує свою перевагу.

А все почалося в листопаді 2015 року, коли турецькі військові збили на кордоні Сирії і Туреччини російський бомбардувальник Су-24 за нібито порушення повітряного простору. Тоді Путін нічого не пред'явив своєму колезі, й Ердоган, узявши це на замітку, і в Нагірному Карабасі діє рішуче, не побоюючись гніву кремлівського небожителя, а тим більше якоїсь серйозної реакції у відповідь.

"Ердоган тримає Путіна за глотку, контролюючи протоки і всю логістику путінських авантюр - в Сирії, Лівії і далі скрізь. Коли в 15 році Путін зблід з обличчя і не зумів відповісти Ердогану за збитий літак, друг Реджеп зробив єдино вірний висновок. І з кожним разом все більше в ньому зміцнювався. Тому Ердоган сьогодні цілком здатний на загострення обстановки, прекрасно розуміючи, що, крім жалюгідного блеяння, у відповідь не отримає нічого", - пояснив блогер.

Протягом наступних п'яти років Туреччина злізла з російської газової голки, пережила падіння турпотоку, але найголовніше – не дала Путіну прорватися до сирійсько-турецького кордону, прикривши його трьома зонами безпеки – "Щитом Євфрату", "Оливковою гілкою", "Джерелом миру" і зоною в Ідлібі.

Тепер все це закріплено за допомогою угод і домовленостей, і змінити ситуацію військовим шляхом нереально.

"Політико-дипломатичною мовою це називається перемога. Повна і беззастережна. І здобув її не Путін. Він-то якраз не зумів виконати в Сирії жодного стратегічного завдання, з тріском програвши Ердогану скрізь", - констатує Несміян.

Він підкреслив, що карабахський конфлікт – це ще один очевидний якщо не ніж у спину, то відвертий замах друга Реджепа, який ще не доведений до логічного кінця, але сенс і суть його цілком читаються:

"У цьому сенсі військові результати карабахського загострення не мають ні найменшого значення. А от чи вдасться відразу з першого разу виконати політичні завдання – тут питання набагато цікавіше. Навіть якщо ні - буде друга спроба. Або щось іще".

За словами блогера, Туреччина будує зону свого впливу в регіоні, і вона націлена на Кавказ.

"Навряд чи Ердоган відмовиться від цього напрямку. Не цього разу - так трохи пізніше. Йому поспішати нікуди", – прогнозує Ель Мюрид.

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