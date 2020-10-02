Президент Туреччини Реджеп Ердоган продемонстрував всьому світу, що не має наміру відступати від підтримки Азербайджану в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Політик різко відповів на спільну заяву президентів РФ, США і Франції, адресовану Вірменії та Азербайджану, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, передає Reuters.

Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо. Конфлікт можна вирішити тільки одні способом –виведенням Вірменських сил з території Карабаху.

"Якщо дійсно є бажання домогтися вирішення проблеми, то окупанти повинні покинути ці території, тільки таким чином рішення буде знайдено", – відрізав президент, додавши, що для Туреччини неважливі заклики "лукавих країн, що ігнорують окупацію Карабаху".

Ердоган вказав на те, що обговорення проблеми з президентами Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном не принесло результатів, тому азербайджанці вирішили самостійно "відрізати пуповину" і повернути свої території.

Тим часом Москва все ж вирішила втрутитися у війну між Вірменією й Азербайджаном та почала перекидати до кордонів Вірменії військову техніку. Однак участь у конфлікті обернеться для РФ величезними втратами, оскільки воювати в півсили не вийти, враховуючи потужність і фінансове забезпечення противника.

Крім того, втручання РФ автоматично розв'яже руки Туреччині і Пакистану.

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