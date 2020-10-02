Президент Туреччини Реджеп Ердоган продемонстрував всьому світу, що не має наміру відступати від підтримки Азербайджану в конфлікті навколо Нагірного Карабаху
Політик різко відповів на спільну заяву президентів РФ, США і Франції, адресовану Вірменії та Азербайджану, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, передає Reuters.
Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо. Конфлікт можна вирішити тільки одні способом –виведенням Вірменських сил з території Карабаху.
"Якщо дійсно є бажання домогтися вирішення проблеми, то окупанти повинні покинути ці території, тільки таким чином рішення буде знайдено", – відрізав президент, додавши, що для Туреччини неважливі заклики "лукавих країн, що ігнорують окупацію Карабаху".
Пишногруда "наречена" Харламова в екстра-міні поділилася щастям: "Тепер можна і відзначити"
Напружений Тарзан ошелешив заявою після зрад Корольовій, крик душі: "Занадто велика ціна..."
Біда в родині Шоптенко з "Танців з зірками", чоловік звернувся до українців: "Буду чесний..."
Якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "Криві зуби, товстенька...", невідомі фото
Ердоган вказав на те, що обговорення проблеми з президентами Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном не принесло результатів, тому азербайджанці вирішили самостійно "відрізати пуповину" і повернути свої території.
Тим часом Москва все ж вирішила втрутитися у війну між Вірменією й Азербайджаном та почала перекидати до кордонів Вірменії військову техніку. Однак участь у конфлікті обернеться для РФ величезними втратами, оскільки воювати в півсили не вийти, враховуючи потужність і фінансове забезпечення противника.
Крім того, втручання РФ автоматично розв'яже руки Туреччині і Пакистану.
Нагадаємо, у Криму "бабахнуло" через повідомлення про новий конфлікт, військові в істериці.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.