Стало известно о чрезвычайном происшествии в Тихом океане, которое заметили серферы
Речь идет об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Он представляет собой 30-километровую полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана, пишет Replyua.
Свидетели происходящего публикуют в социальных сетях фотографии выбросившихся на берег сотни морских животных.
Пляжи усыпаны мертвыми нерпами и осьминогами, а также морскими ежами с осыпавшимися иголками. Также в сети пользователи пишут, что вода пахнет не океаном, она вязкая, горькая и грязная.
Кроме того, после контакта с водой на Халактырском пляже у серфингистов краснеют и опухают глаза, у некоторых возникает ощущение пленки и на время ухудшается зрение.
Немного позже в Минприроды региона взяли пробы воды, как оказалось пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза.
Речь может идти о загрязнении воды веществом, похожим на машинное масло.
В Росприроднадзор обратилось российское отделение Гринпис.
Также они обратились в оборонное ведомство страны и Генеральную прокуратуру. Они требуют немедленно расследовать загрязнение, а также устранить последствия всего этого, ведь океан погибает.
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