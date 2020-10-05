Стало известно о чрезвычайном происшествии в Тихом океане, которое заметили серферы

Речь идет об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Он представляет собой 30-километровую полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана, пишет Replyua.

Свидетели происходящего публикуют в социальных сетях фотографии выбросившихся на берег сотни морских животных.

Пляжи усыпаны мертвыми нерпами и осьминогами, а также морскими ежами с осыпавшимися иголками. Также в сети пользователи пишут, что вода пахнет не океаном, она вязкая, горькая и грязная.

Кроме того, после контакта с водой на Халактырском пляже у серфингистов краснеют и опухают глаза, у некоторых возникает ощущение пленки и на время ухудшается зрение.

Немного позже в Минприроды региона взяли пробы воды, как оказалось пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза.

Речь может идти о загрязнении воды веществом, похожим на машинное масло.

В Росприроднадзор обратилось российское отделение Гринпис.

Также они обратились в оборонное ведомство страны и Генеральную прокуратуру. Они требуют немедленно расследовать загрязнение, а также устранить последствия всего этого, ведь океан погибает.

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