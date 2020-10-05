Стало известно о чрезвычайном происшествии в Тихом океане, которое заметили серферы

Речь идет об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Он представляет собой 30-километровую полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана, пишет Replyua.

Свидетели происходящего публикуют в социальных сетях фотографии выбросившихся на берег сотни морских животных.

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Камчатка. Авачинская Бухта. Маленькая бухточка Безымянная. Ровно 4 дня назад @lefffu именно там сняла свое видео, которое я опубликовала на своей странице. Это видео снято сегодня утром. Жуткий запах. Мой товарищ нырял сегодня в двух местах. Чуть позже выложу видео, что он там увидел. Сегодня мы на моторной лодке с ним посетили 4 места. Бухта Станицкого, Безымянная, район бухты Гротовой (как раз на выходе из бухты в Тихий Океан), бухту Шлюпочную. Последняя находится на другой стороне Авачинской бухты. Последствия, конечно, видны везде. Местами у берега цвет воды очень мутный, визуально видно границу где вода чище. На берегу Безымянной и Шлюпочной выброшены морские ежи, животные, крабы, рыбы. #спаститихий #safetheocean #kamchatka #pacificocean @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru @snowave_kamchatka @lefffu @yuridud.life @yurydud

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Пляжи усыпаны мертвыми нерпами и осьминогами, а также морскими ежами с осыпавшимися иголками. Также в сети пользователи пишут, что вода пахнет не океаном, она вязкая, горькая и грязная.

Кроме того, после контакта с водой на Халактырском пляже у серфингистов краснеют и опухают глаза, у некоторых возникает ощущение пленки и на время ухудшается зрение.

Немного позже в Минприроды региона взяли пробы воды, как оказалось пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. 

Речь может идти о загрязнении воды веществом, похожим на машинное масло.

В Росприроднадзор обратилось российское отделение Гринпис.

Также они обратились в оборонное ведомство страны и Генеральную прокуратуру. Они требуют немедленно расследовать загрязнение, а также устранить последствия всего этого, ведь океан погибает.

Напомним, оккупанты России довели Донбасс до экокатастрофы, фото.

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