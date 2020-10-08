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Кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская сделала противоречивое заявление о сотрудничестве с Владимиром Путиным

В частности, она заявила, что при встрече с лидером России попросила бы у него денег, когда будут новые выборы.

Об этом Тихановская рассказала в интервью изданию Deutschlandfunk.

"Тратьте деньги, которые идут режиму, при котором сейчас убивают беларуский народ в вашей стране! Или отдайте нам деньги, когда будут новые выборы. Мы давно друзья и соседи. Мы ими и остаемся", – сказала Тихановская.

Кроме этого, Тихановская отметила, что объяснила бы Путину о желании беларусов к переменам. По словам Тихановской, Беларусь сама хочет определять свое будущее, а Путин, тем временем, поддерживает не народ, а лишь Лукашенко.

"Путин поддерживает Лукашенко, он не поддерживает беларуский народ. Я хочу, чтобы он остановился. Мы, беларусы, хотим и дальше жить с Россией в Союзном государстве, но не хотим дальнейшей интеграции", – резюмировала она.

Напомним, несколько недель назад Светлана Тихановская хвалила президента России Владимира Путина, называя его мудрым президентом.

Кроме того, она поддерживала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.