Кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская сделала противоречивое заявление о сотрудничестве с Владимиром Путиным

В частности, она заявила, что при встрече с лидером России попросила бы у него денег, когда будут новые выборы.

Об этом Тихановская рассказала в интервью изданию Deutschlandfunk.

Светлана Тихановская

"Тратьте деньги, которые идут режиму, при котором сейчас убивают беларуский народ в вашей стране! Или отдайте нам деньги, когда будут новые выборы. Мы давно друзья и соседи. Мы ими и остаемся", – сказала Тихановская.

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Кроме этого, Тихановская отметила, что объяснила бы Путину о желании беларусов к переменам. По словам Тихановской, Беларусь сама хочет определять свое будущее, а Путин, тем временем, поддерживает не народ, а лишь Лукашенко.

"Путин поддерживает Лукашенко, он не поддерживает беларуский народ. Я хочу, чтобы он остановился. Мы, беларусы, хотим и дальше жить с Россией в Союзном государстве, но не хотим дальнейшей интеграции", – резюмировала она.

путин лукашенко

Напомним, несколько недель назад Светлана Тихановская хвалила президента России Владимира Путина, называя его мудрым президентом. 

Кроме того, она поддерживала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.