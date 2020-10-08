Китай вытесняет Россию с рынка энергоресурсов и меняет расстановку сил в Средней и Центральной Азии

Ранее российские компании занимались реэкспортом, покупая газ в Узбекистане и переправляя его в Китай. Но теперь Китай сам вместо "Газпрома" и "Лукойла" будет покупать газ в Узбекистане, экономика России после такого удара может не оправиться, ведь убытки будут исчисляться миллионами.

Ко всему прочему Китай планирует нарастить мощности добычи газу, передает Интерфакс.

В прошлом году "Газпром" закупил в Узбекистане 7,6 млрд куб. м газа, в первом полугодии 2020 года - 4,1 млрд куб. м. "Лукойл" же и сам в этом году резко снизил добычу.

Сейчас суточная добыча составляет лишь 20% от проектной мощности. В настоящее время китайские компании уже контролируют примерно 1/4 часть казахстанской нефтедобычи и 1/5 часть его рынка нефтепродуктов.

В ближайшей перспективе рассматривается доступ китайских компаний к "большой нефти" Северо-Каспийского проекта Казахстана. Также Китай нарастил поставки газа из Туркмении до 73 млн куб. в сутки, а из Узбекистана - до 6,6 млн куб м в сутки.

Также ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей — оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".

В частности, "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых — это 7,6 млрд долларов. А пять компаний, участвующих в строительстве проекта были оштрафованы на 234 млн злотых — это 61 млн долларов.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.