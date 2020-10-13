​В российской Думе угрожают Турции войной и захватом Стамбула

В частности, об этом заявил депутат российской Думы и глава ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева.

Он утверждает, что Россия может пойти на открытую войну против Турции с оккупацией Стамбула и переименования его в Константинополь, пишет Replyua.

Жириновский обещает Турции и всем врагам России вторую Куликовскую битву на юге: при этом турецким властям российский депутат угрожает полной потерей государственности.

«Когда мы всем дадим по морде: и персам, и туркам, и всем остальным. Чтобы все убрались оттуда и никто больше на Кавказ не рыпался», - заявил политик.



Примечательно, что скандальный Жириновский также обещает ликвидировать государственность и армию Турции и после захвата российскими войсками Стамбула, а потом переименовать его в Константинополь, а русский язык сделать там вторым государственным.

Также ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Такое пропагандистское заявление политик сделал в эфире радио Комсомольская правда.

Жириновский заявляет, что таким образом страны якобы вернутся туде, где они принадлежат - "домой".

Напомним, что Жириновский размечтался услышать русский язык во всем мире.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.