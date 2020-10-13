Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко

При этом она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.

В частности, в сообщении Telegram-канала Тихановской сказано: если до 25 октября Лукашенко добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку, вот вам и перемены, которые она обещает.

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1.Лукашенко должен объявить об уходе. 2.Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3.Все политзаключённые должны быть освобождены", – сказано в сообщении.

У Тихановской подчеркнули и пригрозили, что если требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом".

"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – сказано в сообщении.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.