Россияне раскритиковали президента РФ Владимира Путина за его решение об отмене части санкций против Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Твиттер российского журналиста Дмитрия Смирнова.

Так, в социальных сетях жители РФ подвергли резкой критике главу Кремля Владимира Путина за его решение отменить часть антиукраинских санкций.

Видео с заявлением Путина о начале снятия санкций с трех украинских компаний разместил на своей странице в соцсети Twitter кремлевских журналист Дмитрий Смирнов.

Однако в комментариях россияне возмутились таким шагом лидера страны-агрессора, поскольку продолжают считать Украину вражеским государством.

"Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - заявил Путин и открыл таким образом доступ на российский рынок трем украинским компаниям.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны»: Путин открыл доступ на российский рынок трем украинским компаниям pic.twitter.com/pKQ2FT0X7M — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2020

Россияне восприняли такое заявление очень критично, требуя подачу воды в Крым и лояльности Украины адрес Москвы.

Напомним, президент Армении назвал РФ "надежным партнером" и рассказал о роли Путина в карабахском конфликте.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.