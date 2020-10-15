Россияне раскритиковали президента РФ Владимира Путина за его решение об отмене части санкций против Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Твиттер российского журналиста Дмитрия Смирнова.
Так, в социальных сетях жители РФ подвергли резкой критике главу Кремля Владимира Путина за его решение отменить часть антиукраинских санкций.
Видео с заявлением Путина о начале снятия санкций с трех украинских компаний разместил на своей странице в соцсети Twitter кремлевских журналист Дмитрий Смирнов.
Однако в комментариях россияне возмутились таким шагом лидера страны-агрессора, поскольку продолжают считать Украину вражеским государством.
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"Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - заявил Путин и открыл таким образом доступ на российский рынок трем украинским компаниям.
Россияне восприняли такое заявление очень критично, требуя подачу воды в Крым и лояльности Украины адрес Москвы.
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