Одиозный российский политик Владимир Жириновский возмущен новыми санкциями против РФ

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" не сошло с рук России. ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных российских чиновников.

Скандальный политик не только возмущен этим, но и призывает российскую влать дать жесткий ответ Европе. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

"Мы должны реагировать жестко, решительнее и с опережением. Первое, что надо сделать – это закрыть въезд в РФ крупным европейским чиновникам. Надо отомстить и прервать их контакты с людьми в России, которые действуют деструктивно. И людям, которые ведут антироссийскую пропаганду закрыть въезд в нашу страну", — с таким заявлением выступил Жириновский.

Но на этом российский политик не остановился. Жириновский заявил, что Россия должна опубликовать компромат на европейских чиновников и назвал Навального – "авантюристом мелкого пошива", до которого высокопоставленным российским чиновникам, якобы нет никакого дела.

Также ранее сообщалось, что Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Жириновский заявляет, что таким образом страны якобы вернутся туде, где они принадлежат - "домой".

При этом он добавив угрозу якобы в противном случае страны "раздерут на части".

Пропагандист заявил, что Беларусь "заберут поляки и литовцы", Украину "раздербанят немцы, румыны и другие соседи". О военной агрессии РФ в Украине Жириновский ожидаемо не упомянул.

Напомним, что Жириновский размечтался услышать русский язык во всем мире.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.