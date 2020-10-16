Одиозный российский политик Владимир Жириновский возмущен новыми санкциями против РФ
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" не сошло с рук России. ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных российских чиновников.
Скандальный политик не только возмущен этим, но и призывает российскую влать дать жесткий ответ Европе. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
"Мы должны реагировать жестко, решительнее и с опережением. Первое, что надо сделать – это закрыть въезд в РФ крупным европейским чиновникам. Надо отомстить и прервать их контакты с людьми в России, которые действуют деструктивно. И людям, которые ведут антироссийскую пропаганду закрыть въезд в нашу страну", — с таким заявлением выступил Жириновский.
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Но на этом российский политик не остановился. Жириновский заявил, что Россия должна опубликовать компромат на европейских чиновников и назвал Навального – "авантюристом мелкого пошива", до которого высокопоставленным российским чиновникам, якобы нет никакого дела.
Также ранее сообщалось, что Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Жириновский заявляет, что таким образом страны якобы вернутся туде, где они принадлежат - "домой".
При этом он добавив угрозу якобы в противном случае страны "раздерут на части".
Пропагандист заявил, что Беларусь "заберут поляки и литовцы", Украину "раздербанят немцы, румыны и другие соседи". О военной агрессии РФ в Украине Жириновский ожидаемо не упомянул.
Напомним, что Жириновский размечтался услышать русский язык во всем мире.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.