В Минске произошли новые столкновения между протестующими и силовиками режима Лукашенко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".
Так, десятки тысяч белорусов вышли на Марш партизанов 18 октября с требованием немедленной отставки главы Беларуси Александра Лукашенко. В результате акции начались столкновения митингующих с силовиками.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что на акцию протеста вышло огромное количество жителей Минска, и силовики не решались на серьезный разгон. Однако отдельные попытки все же были. Так, на видео очевидцы сняли момент, как силовики в балаклавах на микроавтобусе влетели в толпу участников акции протеста. Из машины в этот момент кто-то выбросил на землю, вероятно, светошумовую гранату. Никто из протестующих в результате таких действий силовиков чудом не пострадал.
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Также стоит отметить, что на пути Марша партизан поставили оцепление из бойцов внутренних войск, экипированных бронежилетами, металлическими щитами, дубинками, шлемами и двумя рядами колючей проволоки.
Очевидцы уверяют, что протестующие подошли к ним вплотную. В какой-то момент силовики режима Лукашенко начали стрелять резиновыми пулями. В МВД Беларуси подтвердили информацию, но сообщили, что военные якобы стреляют в воздух в рамках самозащиты, потому что в них якобы бросали камни. Также на видео можно услышать взрывы гранат.
Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
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