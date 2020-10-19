В Минске произошли новые столкновения между протестующими и силовиками режима Лукашенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, десятки тысяч белорусов вышли на Марш партизанов 18 октября с требованием немедленной отставки главы Беларуси Александра Лукашенко. В результате акции начались столкновения митингующих с силовиками.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на акцию протеста вышло огромное количество жителей Минска, и силовики не решались на серьезный разгон. Однако отдельные попытки все же были. Так, на видео очевидцы сняли момент, как силовики в балаклавах на микроавтобусе влетели в толпу участников акции протеста. Из машины в этот момент кто-то выбросил на землю, вероятно, светошумовую гранату. Никто из протестующих в результате таких действий силовиков чудом не пострадал.

Также стоит отметить, что на пути Марша партизан поставили оцепление из бойцов внутренних войск, экипированных бронежилетами, металлическими щитами, дубинками, шлемами и двумя рядами колючей проволоки.

Очевидцы уверяют, что протестующие подошли к ним вплотную. В какой-то момент силовики режима Лукашенко начали стрелять резиновыми пулями. В МВД Беларуси подтвердили информацию, но сообщили, что военные якобы стреляют в воздух в рамках самозащиты, потому что в них якобы бросали камни. Также на видео можно услышать взрывы гранат.

В какой-то момент на колонну выехал микроавтобус с неизвестными в балаклавах. Из транспорта кто-то выбросил на землю спецснаряд и он взорвался.



Судя по видео, никто не пострадал. pic.twitter.com/Psr0vsHYV0 — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская огорошила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская огорошила высказыванием относительно Украины.