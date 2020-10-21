В России скончался протоиерей Димитрий (Смирнов), который советовал согражданам просить милостыньку, чтобы выжить на карантине

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства ушел из жизни на 70-м году жизни, а о его смерти в своем телеграмм-канале сообщил секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский, передает Politeka.net.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», – говорится в публикации.

29 сентября священник попал в реанимацию. По словам врачей, причиной госпитализации стал не китайский вирус: доктора диагностировали у отца Димитрия заболевание головного мозга.

Однако заграничная зараза в свое время не обошла этого человека. В начале мая Димитрий, заявлявший о пользе коронавируса, заразился им и попал в больницу. Менее чем через две недели его выписали.

Как известно, священник прославился своими очень неоднозначными выражениями. Так, он назвал ядерное оружие «замечательным изобретением», благодаря которому Россиия существует до сих пор.

Он также разнес в пух и прах гражданские браки, назвав гражданских жен «бесплатными проститутками» и средством временной утехи мужчин. После этого заявления на Димитрия хлынула волна возмущения, и он, оправдываясь, пояснил, что имел в виду то, что мужчины бросают таких женщин и не готовы жениться на них, а это уже – «национальная катастрофа».

Он также выступал против крещения детей, которые родились после ЭКО. Более того, в одном из интервью священник заявил, что девочкам ходить в школу бесполезно.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь» , – пояснил служитель культа свою позицию.

Когда в России разбушевалась эпидемия вируса, Димитрий призвал россиян быть экономными, а тем, у кого совсем нет денег даже на еду, рекомендовал «просить милостыньку». Мол, «горсточку крупы кто-то да и подаст». При этом сам священник любил жить на широкую ногу, а из транспорта предпочитал Майбах.

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

Напомним, зараженный священник зазывал украинцев на литургию.

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