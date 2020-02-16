В интернет-сети разгорелся скандал из-за церкви в России, которая додумалась обозвать гражданский брак
Как сообщает Politeka, об этом во время общения с журналистами заявил протоиерей Димитрий Смирнов.
«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак», - подчеркнул он.
Обратим внимание, что пользователи сети вспыхнули гневными возражениями, о чем говорят их сообщения в сети.
«В личную жизнь лезут все, кому не лень.....», «Пусть и дальше пробивают дно.. Паства и так все меньше...», «в РПЦ просто о*уели», «Это он зря так о наших женщинах! Не ему судить!», «Эм...а он не оборзел?», «Цинизм зашкаливает, и сказать нечего...», «И все больше и больше нужен мессия который отпздт кнутом торговцев в храме», - пишут они.
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Как мы сообщал ранее, в Москве скоропостижно скончался один из наиболее противоречивых священников РПЦ и ярый приверженец Кремля Всеволод Чаплин.
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству «Интерфакс» прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.
Чаплину было 52 года. Он являлся настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
Напомним, РПЦ получила «томос» с рук диктатора.
Также мы писали, что между Путиным и главой РПЦ патриархом Кириллом вспыхнул скандал.
Еще politeka сообщала, что приспешники Кирилла выпотрошили из украинцев космические деньги.