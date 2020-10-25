В Беларуси кипят протесты против Александра Лукашенко, силовики пошли на новые зверства против населения

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти. Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

В Минске проходит Воскресный протестный марш.

В Минске многотысячная колонна протестующих, выкрикивая разные лозунги, подходит к стеле. pic.twitter.com/rJzb2JfBCS — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

На акции протеста вышли и в других городах.

Так колонна людей выглядела на улице Орловской.



Люди скандируют «Забастовка!» pic.twitter.com/MssU6mU3rX — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании участников акций в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Лиде, Пинске и Речице. По последним данным, число задержанных составляет 97 человек.

В ходе акции протеста в Лиде (Гродненская область, близ границы с Литвой) милиция применила слезоточивый газ.

В Минске слышны взрывы звукошумовых гранат, передал портал Tut.by. Газета "Наша нива" сообщает, что минимум один человек ранен осколком светошумовой гранаты. Еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль. В милиции Минска подтвердили, что применили спецсредства для "пресечения противоправных действий протестующих".

Отмечается, что от взрывов в домах выбило стекла. Сообщается как минимум о нескольких пострадавших.

«Прямо под окнами 7 роддома стреляют. Это окна реанимации для рожениц с сердечными заболеваниями. И новорожденные там», - пишут в соцсетях.

На Орловской многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам.



Одна из светошумовых взорвалась прямо под окнами жилого дома. pic.twitter.com/bGD5P0Cwu1 — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

На Нововиленской граната взорвалась прямо у ног девушки.

При разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям. В Сети пишут, что как минимум одному человеку пробило живот.

В Минске очень жёстко разгоняют протестующих. Силовики применяют оружие с резиновыми пулями и светошумовые гранаты. pic.twitter.com/2nGo7uK4EN — baza (@bazabazon) October 25, 2020

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.