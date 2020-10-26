Азербайджан продолжает успешную операцию по освобождению Нагорного Карабаха, что не может не тревожить Россию, которая боится потерять свое влияние на Кавказ

В связи с этим российские эксперты наперебой бросились высказывать свое видение того, как нужно приструнить Азербайджан, вплоть до прямых угроз, передает Politekа.net.

Так, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев советует России и Армении нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана. Об этом он заявил в интервью «Медиа Взгляд». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Евсеев выразил уверенность в том, что продолжение эскалации в Нагороном Карабахе грозит дестабилизацией всему Южному Кавказу.

«В виду того, что на территории Нагорного Карабаха находятся радикальные исламисты, имеется масса фактов, подтверждающих это, то Россия могла бы поставить вопрос о нанесении ударов высокоточными средствами поражения по этим радикальным исламистам. Для этого, в том числе, можно использовать и крылатые ракеты воздушного базирования. Потому что их нахождение на территории постсоветского пространства является неприемлемым для Российской Федерации», – заявил он.

Однако этого ему показалось мало.

«Республика Азербайджан чрезвычайно зависима от экспорта углеводородов. В случае затягивания этого конфликта и нежелания договариваться, я думаю, что армянское государство имеет полное право на применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры республики Азербайджан с целью прекращения потерь мирного населения с обеих сторон. Я считаю, что это было бы гуманно. Потому что иначе нынешнюю власть Баку, котрая кормится в основном за счет экспорта нефти и газа, не остановить», – на полном серьезе предлагает Евсеев.

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