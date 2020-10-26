После разгрома армией Азербайджана ПВО Нагорного Карабаха армянские транспортные самолеты зачастили в РФ

О невиданном ранее трафике транспортной авиации Армении на российские аэродромы сообщает телеграмм-канал «Записки охотника».

«На данный момент, по моим подтвержденным источникам, борт ВВС Армении EK-76345 (бывший 76310, недавно изменил регистрацию сейчас находится в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) под загрузку, борт EK-76074 (бывший EX-76004) авиакомпании Atlantic European Airlines (используется в интересах Армении) замечен 23 октября 2020 в аэропорту Минеральных Вод также под загрузку. Характер грузов вызывает домыслы и догадки», – пишет блогер.

Ранее он же прокомментировал новость о том, что Армения занимается перевозкой оружия на Ил-76. По словам автора, президент Азербайджана немного блефует.

«У Армении в наличии имеется всего 3 единицы транспортных Ил-76, бортовые 76310, 86852 и 86040. Все они находятся на авиабазе Эребуни возле Еревана. В лётном состоянии только 2 самолёта 76310 (крайний вылет 7 сентября 2020 рейсом Ереван - Чкаловский - Ереван) и 86852 (вылет 20 июня 2020 года, 86040 неисправен, списан и служит донором для двоих). Насчёт покупки ещё одного тоже сомнения. На спутниковых снимках его пока не обнаружено. Возможно я чего то не знаю :)».

Военные эксперты не исключают, что Москва всячески пытается помочь Армении с оружием, учитывая, что Нагорный Карабах остался без ПВО после того, как ВС Азербайджана уничтожили с помощью дронов три ЗРК. Таким образом, Армения сейчас очень нуждается в системах противовоздушной обороны, которые помогли бы ей «усмирить» дроны противника, уничтожающие технику и живую силу.

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