Турецкие истребители F-16, которые остаются на территории Азербайджана, могут быть использованы в случае внешней агрессии

Об этом в обращении к народу Азербайджана заявил президент Ильхам Алиев, его цитирует сайт главы государства.

По словам Алиева, истребители из Турции находились в Азербайджане на учениях "и остались, когда началась война".

"Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать нам моральную поддержку. Также, если будет агрессия извне, они увидят эти истребители F-16 над головой. Что ж, на аэродроме осталось всего пять-шесть самолетов", – объяснил президент Азербайджана.

В ходе обращения к собственному народу Ильхам Алиев также отметил о продвижении передовых подразделений армии Азербайджана в Нагорном Карабахе, а именно в Лачинском районе.

Военные эксперты вовсе перестали сомневаться, что прозрачный намек был адресован в адрес Москвы, которая является самым близким союзником Армении.

Также ранее сообщалось, что чем дальше продвигается Азербайджан в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха, тем более сильное давление оказывается на него.

Так, на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Франция предложили проект резолюции, с помощью которой хотели принудить Азербайджан к прекращению деоккупации региона. Однако планы РФ потерпели поражение.

Напомним, в России пригрозили Азербайджану "Искандерами", детали.

Как сообщала Politeka, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.