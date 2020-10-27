Саудовская Аравия обошла Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

В частности, в сентябре текущего года Саудовская Аравия нанесла удар по экономике России и поставила Поднебесной 1,89 миллиона баррелей сырья, тогда как Россия - 1,82 миллиона. Россия опустилась на второе место и стремительно потеряла свои позиции.

Впрочем, по итогам 9 месяцев текущего года россияне опережают саудитам по объемам поставленной в КНР нефти, пишет Replyua.

Также следует отметить и поставки бразильского сырья. Бразилия обошла Ирак, и заняла третье место по объемам поставленной в Китай нефти. Бразильские компании нарастили объемы поставок на 15,6 процента, по сравнению с прошлым годом.

Ко всему прочему, руководство саудовской компании Saudi Aramco приняло решение нарастить объемы добычи сырья в 2 раза. Соответствующая информация появилась в СМИ в начале октября текущего года.

Расчет крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии очень простой. Саудиты планируют нарастить суточные объемы добычи сырья, чтобы обойти конкурентов (в первую очередь - Россию) за счет более привлекательной для покупателей ценовой политики.

Также ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей — оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".

В частности, "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых — это 7,6 млрд долларов. А пять компаний, участвующих в строительстве проекта были оштрафованы на 234 млн злотых — это 61 млн долларов.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.