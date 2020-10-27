Российские пропагандисты призывают оказать помощь Армении в Нагорном Карабахе

В частности, они призывают Кремль срочно перебросить российский спецназ через грузинскую территорию в Нагорный Карабах, не спрашивая официального разрешения у Грузии или любой другой страны.

Такое заявление озвучил военный корреспондент канала "Россия-1" Александр Сладков, передает Диалог.

По его словам российскому спецназу нужно действовать напролом в интересах Кремля и перебрасывать военные подразделения в любую точку мира.



Пропагандист предложил России единственный способ, чтобы помочь Армении - направить через чужие территории российскую технику. Он заявил, что истребители России должны прилететь куда им надо и не обращать внимания на проблемы пересечения пространства чужих территорий.

"Это полеты, организованные УВЕДОМИТЕЛЬНЫМ характером, когда уведомляют, мол, спецназ летит, не дергайтесь, а не РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ, чтоб десантуре кто-то куда-то разрешал лететь", - заявил он.

При этом он пригрозил другим странам мира, если они не позволят российский истребителям лететь над их территорией.

"Если уведомительные полеты невозможны, тогда мы ставим под сомнение сам тезис российского военно-политического руководства, что "наши десантники могут оказаться в любой точке планеты Земля, в любое время, если это понадобится Кремлю", - резюмировал наглый пропагандист Кремля. Возможно, Россия уже это делает.

Напомним, в России пригрозили Азербайджану "Искандерами", детали.

Как сообщала Politeka, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.