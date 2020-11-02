Премьер-министр Армении Никол Пашинян нанес публичное оскорбление президенту РФ Владимиру Путину, которое он не забыл
Так, во время визита Путина в Армению 1 октября 2019 года, Никол Пашинян вопреки дипломатическому протоколу не приехал встречать президента РФ в аэропорту.
Российский журналист и ведущий Сергей Мардан написал на своем канале в Телеграм, что этот поступок хозяин Кремля не простил.
"По "восточному протоколу", который Пашинян должен был впитать с молоком матери, это было равносильно открытому оскорблению, которое не могло остаться безнаказанным. Возмездие наступило спустя год", - отметил Мардан.
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Напомним, что Пашинян пришел к власти в Армении после революции и был поддержан народом. Ключевым посылом его политики была самостоятельность страны в принятии всех решений и выход из-под негласного подчинения Москве, что не нравилось России.
Также ранее сообщалось, что оппозиция России предупредила, что каждый день компромиссов с агрессором грозит повышением его ставок в мире.
Кроме того, было высказано мнение, что режиму Владимира Путина в России неизбежно придет конец. Однако попытки сохранения власти Путина могут стать вызовом для всего демократического мира.
Напомним, США сделали последнее предупреждение РФ, Путин в замешательстве.
Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.