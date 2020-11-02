Президент РФ попал в нелепую ситуацию, выдав свое волнение перед выступлением

В четверг, 29 октября 2020 года, глава России Владимир Путин оконфузился и стал настоящим посмешищем на инвестиционном форуме, где вел себя достаточно странно.

Соответствующее видео опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Владимир Путин, сидя за столом, довольно таки странно перекладывал бумаги с одного места на другое, нервничал и вёл себя достаточно необычно.

В сеть проникло видео, на котором Владимир Путин в течение минуты перекладывает с места на место бумаги, которые лежат перед ним на столе, сгибает и разгибает папку. При этом, он настолько увлечён процессом, что забыл об окружении десятка видеокамер.

"Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления", - подписал свой пост и видео с Путиным в социальной сети журналист Дмитрий Смирнов.

Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

В момент, когда Владимир Путин играл с папкой документов, он делал вид, что якобы слушает спикера, хотя, на самом деле, был очень увлечен своим поведением.

Стоит уточнить, что в комментариях под публикацией журналиста Кремлевского пула пользователи социальной сети весьма едко высмеяли главу Российской Федерации.

Под публикацией появилось множество ярких комментариев, где люди явно не скупились на слова в адрес Путина.

"Деменция", "Вот что бывает, когда мартышке дают сразу два банана!", "Дед начал впадать в детство, осталось ещё из этих бумаг самолётики складывать", "у дедушки просто альцгеймер разыгрался",

"Моя бабушка дружит с Альцгеймером, и точно также делает, с утра до вечера", - прокомментировали подписчики социальной сети известного журналиста Дмитрия Смирнова.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил популярного режиссера Никиту Михалкова с днем рождения.

Как сообщала Politeka, российская общественность не на шутку забеспокоилась о здоровье главы Российской Федерации Владимира Путина из-за его ослабленного внешнего вида.

Также Politeka писала, что не так давно российский гарант Владимир Путин со срочным заявлением обратился к НАТО и призвал объявить мораторий.