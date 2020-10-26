Последнее появление российского президента Владимира Путина перед публикой вызвало новую волну пересудов о его здоровье

Речь идет об участии главы РФ в заседании дискуссионного клуба «Валдай», на котором он присутствовал виртуально, вещая из своего бункера.

В Европе и на Западе не на шутку встревожились из-за того, как выглядел Путин во время своего выступления, пишет телеграмм-канал «Закулисный шептун».

«Коллективный Запад еще раз убедился, что президент России слабеет не по дням, а по часам. Это человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, живущий в своей реальности, и уже не совсем понимающий, что он говорит. Его слова кардинально расходятся с его действиями. Путин представляет собой стержень системы государственной власти в России, но этот стержень истончается все больше и больше, и все меньше и меньше отвечает требованиям сегодняшнего, а тем более, завтрашнего дня», – говорится в сообщении.

И Евросоюз, И США не могут до конца определиться с дальнейшими действиями в отношении России, учитывая, что грядет смена многолетнего лидера.

«На данный момент преобладает тезис: «не надо давить на Путина, он уже уходит. Надо с ним обходиться как с больным человеком, способным напоследок на неадекватные поступки. Весь вопрос в том, кто придет». Этим объясняется крайне вегетарианская реакция глав европейских стран на отравление Навального», – подчеркивает автор.

Теперь коллективный Запад ждет, кто же придет после Путина, а смена главных игроков на политическом Олимпе РФ, по прогнозам Запада, произойдет в феврале-марте 2021 года и будет сопровождаться «мощной турбулентностью».

Ранее мы сообщали о том, что российский журналист и писатель Дмитрий Быков заявил, что нынешнего президента России Владимира Путина некем заменить и вырастить за шесть лет преемника невозможно.

Быков подчеркнул, что в 1999 году Путин отвечал запросу страны: «ей нужен был вождь молодой, здоровый (особенно после Ельцина), энергичный, вообще принципиально новый – поскольку и страна была радикально обновлена и только начинала обвыкаться в новом статусе».

Напомним, Путин из бункера заговорил о похоронах.

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.