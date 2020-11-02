Слухи об ухудшении здоровья российского президента Владимира Путина все чаще побуждают дискуссии о том, кто же станет его преемником

Один из возможных кандидатов, как ни странно, –дочь главы РФ Катерина Тихонова.

О том, что она всерьёз рассматривается первым лицом как один из возможных кандидатов-преемников, пишет телеграмм-канал «Закулисный шептун».

По словам автора, главное и неоспоримое в глазах Путина преимущество – 100%-е его доверие. Но есть еще один момент:

«Она полностью решает ключевую проблему для семьи президента - проблему личной безопасности и сохранности активов», – говорится в сообщении.

Правда, против такого развития событий осторожно, но очень категорически возражает силовая партия.

«На их взгляд кандидатура крайне слабая, реакция глубинного народа на откровенный феодализм предполагается однозначно негативной, и главное – она будет неспособна удержать ситуацию в стране», – отмечается в публикации.

Тем не менее, в Кремле уже ведется работа в направлении Тихоновой как будущего президента РФ.

«Социологические службы изучают отношение россиян к женщине-президенту, а на выборах 2018 года, когда кандидатуре Собчак было отдано однозначное предпочтение перед другими псевдодемократическими фигурами, Антоном Красовским и Дмитрием Гудковым, уже прокатывались определенные технологии в этом направлении», – подытожил «Закулисный шептун».

Катерина Тихонова – предполагаемая младшая дочь Путина, что подтверждается данными Минфина США. Сам президент никогда не подтверждал и не опровергал их родство. Она занимает должность директора фонда «Иннопрактика».

В прошлом она известна как спортсменка. Тихонова участвовала в чемпионатах России, Европы и мира. В 2016 году в паре с Дмитрием Алексеевым она выиграла Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

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