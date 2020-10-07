Президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет

В его день рождения Politeka со ссылкой на Obozrevatel решила напомнить о дочерях лидера страны-агрессора.

Хотя личная жизнь Путина всегда была тайной для общественности, журналистам все же удалось узнать о его детях.

Как известно, Путин разведен со своей женой Людмилой, с которой в браке прожил более 30 лет. У него есть две дочери - Мария и Екатерина, они обе живут под другими фамилиями и публично отрицают, что Путин - их отец.

Старшая дочь Мария родилась в 1985 году в Ленинграде, а младшая Катерина - в 1986 году в ГДР (город Дрезден). Их назвали в честь их бабушек. Мария Шеломова - это мать Путина, а Екатерина Шкребнева - мама Людмилы Путиной.

Мария Воронцова

По информации российских СМИ, старшая дочь президента РФ несколько раз меняла фамилию и все свои документы четыре раза. По специальности Мария - медик.

Около 10 лет назад Мария якобы вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Фаассена. Они познакомились в Москве, когда мужчина работал в руководстве Газпромбанка. После свадьбы дочь Путина уехала из России в Нидерланды, а в 2012 году родила сына. В 2017 году в одном из интервью президент РФ и сам признался, что стал дедушкой. На вопрос, играет ли он со своим внуком, Путин ответил: "К сожалению, очень редко".

Екатерина Тихонова

Младшая дочь Путина родилась 31 августа 1986 года. Она живет и работает в Москве - занимает должность директора фонда "Иннопрактика", который отвечает за разработку концепции научно-технологической долины МГУ.

Также Екатерина известна как профессиональная спортсменка-акробатка. Она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира. В 2016 году в паре с Дмитрием Алексеевым она выиграла Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

В 2013 году Екатерина вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шамалова. Его отец долгие годы поддерживал тесные дружеские отношения с Путиным. Свадьба прошла скромно на питерском горнолыжном курорте "Игора". На свадьбе было всего около сотни человек, а гостей просили сдать смартфоны и любые гаджеты.

В 2018 году пара развелась. В мае 2019 года младшая дочь Путина защитила диссертацию на базе МГУ и стала кандидатом физико-математических наук. Ее научное исследование посвящено расчета математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях.

Как известно, после развода с первой женой в СМИ появилась информация, что у Путина роман со спортсменкой Алиной Кабаевой. В 2019 году также появилась информация, что она родила от него ребенка. Однако официального подтверждения, что Кабаева родила именно от российского президента, нет.

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