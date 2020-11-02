Ситуация в Нагорном Карабахе становится все более безнадежной для Армении

Азербайджан вышел на ближние подступы к Шуши, и если город будет взят, Карабах, фактически, будет потерян для Пашиняна.

Но, даже понимая, что война проиграна, армия Армении продолжает сражаться с поразительным упорством, оказывая сопротивление, пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Армения пытается решить ситуацию дипломатическим путем, пока ее армия методично уничтожается противником. Она заручилась поддержкой РФ, Франции и даже немного США.

«Канада прекратила поставлять Турции ключевые узлы вооружения Байрактаров. Международное давление на Азербайджан возрастает, однако смогут ли дипломаты остановить войну?», – рассуждает автор.

Он подчеркнул, что президент Турции Рэджеп Эрдоган одним своим присутствием и угрозами загнал Путина в рамки, поэтому Россия решила даже не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Путин не смеет поставлять даже системы ПВО в Армению - своему союзнику по ОДКБ. И на контрасте – решительная поддержка Азербайджана со стороны Турции – страны НАТО, и наличие на авиабазе под Баку 6 турецких истребителей F-16 исключает вмешательство России в войну на территории Карабаха».

По словам журналиста, Эрдоган дает всем четко понять, что в случае, если против Азербайджана будет нарастать давление, то это приведет, во-первых, к наращиванию ВС Турции в Азербайджане, во-вторых, последует разгром российского союзника Асада в Сирии, а затем вероятен разгром либо изгнание российской группировки.

Он отметил тот момент, что Турция ради завершения операции в Карабахе вступила в открытый дипломатический конфликт с Францией, и сохраняет напряженные отношения с США.

«Все это показывает, что Эрдоган и Алиев на уступки идти не собираются пока военная операция в Карабахе не будет полностью завершена», – резюмировал автор.

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Турции действует так решительно потому, что узнал о плохом состоянии здоровья Путина и решил не терять время, пока российский лидер находится не в лучшей форме.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.