В России прогремели взрывы и поднялся столб дыма на складе с боеприпасами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
Так, в Рязанской области на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы.
В Минобороны РФ, а также в российских соцсетях отметили, что взрывная волна докатилась даже до города Ряжск.
Огонь с горящей травы перекинулся на склады артиллерийских снарядов.
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В настоящее время отсутствуют данные о пострадавших в результате пожара и взрывов. На месте ЧП якобы объявили эвакуацию в радиусе 50 километров.
В Минобороны РФ тем временем поспешили заверить, что взрывы на Рязанском складе боеприпасов не угрожают населенным пунктам, а людей со склада, где случилось ЧП, уже эвакуировали.
Предварительной версией причины взрывов назвали переброску огня на склад боеприпасов с загоревшейся травы.
Ранее также сообщалось, что в оккупированном россиянами Крыму загорелся санаторий, где отдыхают военные РФ. Огонь охватил целый этаж ялтинского санатория.
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