В России прогремели взрывы и поднялся столб дыма на складе с боеприпасами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в Рязанской области на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы.

В Минобороны РФ, а также в российских соцсетях отметили, что взрывная волна докатилась даже до города Ряжск.

Огонь с горящей травы перекинулся на склады артиллерийских снарядов.

В настоящее время отсутствуют данные о пострадавших в результате пожара и взрывов. На месте ЧП якобы объявили эвакуацию в радиусе 50 километров.

В Минобороны РФ тем временем поспешили заверить, что взрывы на Рязанском складе боеприпасов не угрожают населенным пунктам, а людей со склада, где случилось ЧП, уже эвакуировали.

Предварительной версией причины взрывов назвали переброску огня на склад боеприпасов с загоревшейся травы.

Ранее также сообщалось, что в оккупированном россиянами Крыму загорелся санаторий, где отдыхают военные РФ. Огонь охватил целый этаж ялтинского санатория.

Напомним, эксперт пояснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.